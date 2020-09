Manaus FC contrata o atacante Jackie Chan

Manaus- Jovem promessa do futebol local, o atacante Ivanilson Barbosa Chaul, o Jackie Chan, de 24 anos, é o mais novo contratado do MANAUSFC, para a disputa da Série C do Brasileirão. Em 2020, Chan já vestiu as camisas do Amazonas FC, durante o Campeonato Amazonense, e do Nacional, durante a disputa da pré-Série D.

Jackie começou a treinar com o elenco do Gavião do Norte nesta terça-feira (22), no estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus.

"Estou muito feliz pela oportunidade. Espero aproveitar da melhor maneira possível fazendo gols e dando assistências, ajudando meus companheiros dentro de campo. Vamos trabalhar para que o MANAUSFC possa conquistar seus objetivos", disse Jackie Chan.

O presidente do MANAUSFC, Luis Mitoso falou sobre a vinda do jogador. "O Jackie Chan assinou por duas temporadas como o Gavião do Norte. Ele é uma aposta nossa. O MANAUSFC está sempre oportunizando espaço para os atletas da terra", disse Mitoso.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Tradicional Travessia Almirante Tamandaré completa 50 anos

Flamengo confirma sétimo jogador infectado pelo Coronavírus