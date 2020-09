Ypiranga sai na frente na final do Amapaense

O campeão Amapaense de 2020 só será conhecido em 1º de outubro | Foto: Fernando Torres/ CBF

No primeiro embate da final do Campeonato Amapaense, o Ypiranga venceu o Santana por 2 a 1. O jogo aconteceu nesta quarta-feira (23) no Estádio Zerão, em Macapá. Com este resultado, o Clube da Torre deu um passo importante na busca do nono título na competição e joga com a vantagem do empate na partida decisiva, agendada para o dia primeiro de outubro.

O primeiro tempo da partida foi dominado pelo Ypiranga. Quem abriu o placar foi o artilheiro Luan, que marcou o sexto gol na competição. O atacante arrancou, aos 15, e com um chute rasteiro superou o goleiro adversário. Aos 36, Wilker ampliou o marcador para o Clube da Torre, aproveitando rebote dentro da área.

Na segunda etapa, aos 18, o Canário diminuiu o placar com Sávio, que tinha acabado de entrar em campo no lugar de Ozenildo. Com dois jogadores expulsos, o Ypiranga se defendeu até o fim e conseguiu a sofrida vitória.

O campeão Amapaense de 2020 só será conhecido em 1º de outubro. Inicialmente, o segundo jogo da final seria em 7 de outubro, mas foi antecipado pela Federação Amapaense de Futebol (FAF), na última segunda (21). A FAF e os finalistas ainda buscam permissão, junto aos órgãos reguladores de Saúde, para que haja presença de público no Zerão na partida final. O objetivo é que 400 torcedores possam acompanhar o jogo decisivo.