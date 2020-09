Primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense termina em empate

Maior campeão da competição, o Tubarão chegou à decisão com o objetivo de alcançar o 34º título | Foto: Divulgação

O Sampaio Corrêa e o Moto Club disputaram nesta quarta (23) o primeiro jogo da final do Campeonato Maranhense no Castelão. Mas, para a frustração dos torcedores, a partida terminou em empate de 0 a 0.

Maior campeão da competição, o Tubarão chegou à decisão com o objetivo de alcançar o 34º título, que ampliaria ainda mais sua vantagem sobre o segundo maior vencedor, justamente o Papão, que tem 26 triunfos.

Mesmo com tamanha expectativa em torno do jogo, o primeiro tempo foi de baixo nível técnico, com o Moto mais preocupado em defender, enquanto o Sampaio até tomava a iniciativa, mas mostrava muitas dificuldades de criar algo no ataque.

O segundo tempo não foi muito diferente, com as equipes protagonizando um superclássico de futebol muito ruim. Com isso o jogo terminou em 0 a 0, e tudo será decidido no próximo sábado (26) às 19h, quando acontece o segundo jogo da final, também no Castelão.