Botafogo segura empate com Vasco e avança na Copa do Brasil

O Botafogo segurou o empate em 0 a 0 com o Vasco, em partida realizada nesta quarta-feira (23) no estádio de São Januário, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil.

A classificação foi garantida porque na partida de ida, realizada na última quinta (17) no Nilton Santos, o time de General Severiano triunfou por 1 a 0.

Mesmo contando com a vantagem obtida no primeiro jogo, o Botafogo começa a partida adiantando as linhas de forma a não dar vida fácil às tramas do Vasco, que realmente encontra dificuldades no setor ofensivo, onde o meia argentino Benítez cria muito pouco.

Mas, por outro lado, o time de General Severiano também não chega com perigo ao ataque. Assim, o placar permanece inalterado até o intervalo.

Com a manutenção do 0 a 0, e a vantagem obtida no primeiro confronto, o Botafogo se segura atrás, oferecendo poucos espaços para o Vasco. Assim, as melhores oportunidades da equipe de General Severiano surgem em contra-ataques.

Já o Vasco tenta criar algo, mas é pouco efetivo em seu intento, o que faz o placar permanecer inalterado até o final.

