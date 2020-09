Corinthians bate Iranduba e vira líder do Brasileirão Feminino

Coma vitória, o Timão assumiu provisoriamente a liderança do Brasileiro | Foto: Reprodução Twitter

Apesar de perder muitas chances, o Corinthians derrotou o Iranduba por 2 a 0 nesta quarta-feira (23), em Manaus. Coma vitória, o Timão assumiu provisoriamente a liderança do Brasileiro, com 27 pontos, três a frente do Santos, que joga na quinta-feira (24).

A atacante Giovana Crivelari abriu o placar aos 36 minutos da primeira etapa. A lateral Paulinha, no rebote da goleira, definiu a vitória alvinegra nos acréscimos da etapa final. Com a derrota, o Iranduba entrou na zona de rebaixamento, com nove pontos, na 13ª colocação.

Leia mais

Botafogo segura empate com Vasco e avança na Copa do Brasil