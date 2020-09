Bahia anuncia contratação do meio-campista Elias

O Bahia anunciou nesta quinta (24) a contratação do meio-campista Elias. O jogador fechou com a equipe nordestina até o final do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021.

O meio-campista, que tem no currículo dois títulos da Copa do Brasil e um do Brasileirão, teve a sua melhor fase defendendo o Corinthians de Mano Menezes.

Além disso, Elias já defendeu a seleção brasileira em 35 oportunidades.

A última equipe que o jogador de 35 anos defendeu antes do acerto com o Bahia foi o Atlético Mineiro.