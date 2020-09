Série B: Chapecoense empata com América-MG e assume terceira posição

A Chapecoense empatou sem gols com o América-MG | Foto: Márcio Cunha/ ACF

Jogando na Arena Condá, a Chapecoense empatou sem gols com o América-MG na noite desta sexta (25) e assumiu a terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro.

Porém, o resultado não foi tão positivo, pois, dependendo dos outros resultados da 11ª rodada da competição, o Verdão do Oeste pode deixar o G4 da classificação. Já o Coelho permaneceu na quinta posição da classificação.

Vitória fora de casa

Quem venceu nesta sexta pela Série B foi o CRB, que superou o Botafogo-SP por 2 a 1 no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O triunfo do Galo teve um sabor especial porque a equipe alagoana superou a expulsão do goleiro Victor Souza com um minuto de partida.

Mas, mesmo com um jogador a menos, o CRB conseguiu abrir o marcador aos 19 minutos com o atacante Léo Gamalho. Com este gol, o centroavante se tornou o maior artilheiro do Brasil em 2020, marcando em 18 oportunidades.

Porém, a equipe da casa conseguiu empatar momentos antes do intervalo com Wellington Tanque.

E o gol da vitória do CRB veio apenas aos 38 minutos, quando o zagueiro Reginaldo Júnior marcou de cabeça após cobrança de falta de Diego Torres.

Com o triunfo, o CRB assumiu a oitava posição da classificação.