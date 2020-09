Após êxito na Copa do Brasil, Botafogo e Atlético-GO duelam na Série A

A semana foi boa para Atlético Goianiense e Botafogo, ambos classificados às oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes, com moral nas alturas, estarão frente a frente neste domingo (27), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será no estádio Olímpico, na capital Goiânia, às 18h15 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela Rádio Nacional.

Comandado pelo técnico Vagner Macini, o Dragão vinha em ascensão no Brasileiro até que, na última rodada, perdeu em casa para o Atlético-MG por 4 a 3. Em dez jogos, os goianos ganharam três, empataram outros três e perderam quatro vezes. A equipe ocupa a 15ª posição na tabela, com 12 pontos. Na quarta (23), o Atlético-GO carimbou o passaporte para as oitavas da Copa do Brasil ao vencer em casa o Fluminense, por 3 a 1. O treinador deve repetir nesta noite a escalação da última quarta (23), com Jean; Dudu, Éder, Gilvan e Nicolas; Edson, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Hyuri e Gustavo Ferrareis.

Já o Alvinego carioca ainda não tem muito o que comemorar no Brasileirão: está na zona de rebaixamento, em 18º lugar. Das dez partidas que jogou, ganhou apenas uma: foram sete empates e duas derrotas. Mas o time chega ao Olímpico neste domingo (27) embalado com o feito da última quinta (24) na Copa do Brasil. Como já vencera o Vasco em casa por 1 a 0, bastou um empate em 0 a 0 para o Botafogo avançar de fase na segunda maior competição do futebol brasileiro.

Para o embate deste domingo (27), o técnico Paulo Autuori terá de driblar vários desfalques. A questão física pesou para Marcelo Benevenuto, Gatito e Honda, que sequer viajaram para Goiânia. O atacante Rhuan, que sofreu uma concussão no fim do jogo de quinta (24), ainda segue protocolo médico e também não joga hoje. A provável escalação do Botafogo deverá ser com Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Forster, Victor Luis; Rentería, Caio Alexandre, Bruno Nazário; Davi Araújo, Babi e Pedro Raul.