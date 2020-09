Vasco empata com Bragantino e entra, provisoriamente, no G4

O Cruzmalltino chegou a 18 pontos e, por enquanto, ocupa a quarta posição | Foto: Divulgação





Na manhã deste domingo (27), sob forte calor em São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), Vasco e Bragantino fizeram uma partida morna dentro de campo. O empate em 1 a 1 levou o Vasco a retornar à zona de classificação de forma provisória - outros jogos desta tarde podem alterar o topo da tabela. O Cruzmalltino chegou a 18 pontos e, por enquanto, ocupa a quarta posição. Já o Bragantino, com 11 pontos em 12 partidas, segue na zona de rebaixamento, em 17º lugar.

O empate ficou de longe de traduzir o que foi a partida. As melhores chances foram dos visitantes, mas o Cruzmaltino começou melhor. O artilheiro Germano Cano quase abriu o placar, de cabeça, aos dois minutos. Talles Magno chegou a balançar a rede, mas o lance foi corretamente invalidado pelo árbitro, já que o atacante estava impedido. Depois, o Bragantino ditou o ritmo da partida: aos 35 minutos, Alerrandro perdeu a melhor chance da etapa inicial ao bater um pênalti, mas o goleiro Fernando Miguel fez uma bela defesa.

No segundo tempo, vieram os gols: o time carioca saiu na frente com o atacante Vinícius aos quatro minutos. Mal deu tempo de comemorar: no minuto seguinte, o Bragantino empatou. O meia Lucas Evangelista aproveitou uma bola rolada quase na marca do pênalti e deslocou o goleiro vascaíno Fernando Miguel. A equipe paulista continuou pressionando. Aos nove minutos, o zagueiro Léo Ortiz perdeu boa chance de cabeça depois de cobrança de escanteio. Aos 31, Alerrandro deixou escapar outra oportunidade de passar a frente no placar. Cara a cara com o goleiro Fernando Miguel, o atacante bateu mal. E o resultado ficou mesmo em 1 a 1.

Na próxima rodada, o Vasco visita o Atlético-MG, no domingo (04), em Belo Horizonte (MG).Já o Bragantino recebe o Corinthians no sábado (3), no estádido Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.