Manaus FC alcança 60 mil seguidores no Instagram

Manaus- Os números de torcedores do Manaus Futebol Clube só crescem. O time amazonense é o primeiro a ter 60 mil seguidores nas redes sociais. Em outros tempos, segundo os diretores, a festa estaria garantida, porém com a pandemia na capital amazonense, a celebração e o agradecimento ocorreu de maneira virtual.

De acordo com o presidente do Manaus, Luís Mitoso, o plano é crescer ainda mais e consolidar a marca do Manaus FC. Mitoso afirmou que o clube tem investido forte em comunicação, tanto nas redes sociais, quanto na Manaus FC TV, o objetivo é avançar nos próximos meses.

O presidente Luís Mitoso está feliz com o resultado | Foto: Ismael Monteiro

“Esse feito representa conquista. Demonstra o quanto o povo de nossa cidade, do nosso estado abraçou a causa do Manaus FC. Ainda somos um clube novo, mas com muita vontade de crescer, com muita vontade de acertar, e esses 60 mil seguidores, são uma marca inédita para um clube do Amazonas. Estamos fazendo a rifa de um automóvel Fiat Mobi. O sorteio vai ser em dezembro e a rifa custa apenas R$ 10. Hoje temos a loja Oficial do Manaus FC, que fica no Da Vinci Center. São ações que estamos realizando para aumentar o engajamento com o nosso torcedor”, destacou o presidente.

Fumaça não ver a hora de sentir o apoio da torcida no estádio | Foto: Leanderson Lima/MFC

Para os jogadores do clube

O Rodrigo Fumaça leva a torcida à loucura quando está em campo. Colecionador de gols, ele falou sobre a importância da torcida para o clube. “É muito bom esse carinho. Esse aumento é muito significativo para todos nós. Espero que essa pandemia passe logo e que todos esses novos e antigos torcedores se façam presente no estádio. Com certeza será uma emoção para a gente”, declarou Fumaça.

Diogo fala sobre o alcance do futebol amazonense | Foto: Leanderson Lima/MFC

Diego Peixoto também falou sobre o marco. Para ele o engajamento da torcida do gavião é de emocionar. “Isso mostra que o futebol de Manaus está ganhando espaço. Antes a turma não tinha tanto interesse, mas por meio do Manaus do campeonato brasileiro, em uma série Nacional, a torcida está vendo a força do futebol e do time. Creio que a tendência é só aumentar. Esperamos retribuir a todos os torcedores dentro de campo” falou o jogador.

