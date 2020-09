Flamengo vence Grêmio e encosta no G8 do Brasileirão Feminino

Com dois bonitos gols de Rafa Barros, o Flamengo derrotou o Grêmio por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (28) no Estádio Giulite Coutinho, encerrando a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. O resultado deixou a equipe rubro-negra com 18 pontos, mesmo número do time tricolor, que ocupa a 8ª posição, na zona de classificação para as quartas de final. O Fla fica em 9º por ter uma vitória a menos.

A partida contou com a presença da técnica da seleção brasileira, a sueca Pia Sundhage, e do técnico da seleção brasileira feminina sub-20, Jonas Urias. Pia e Jonas devem ter gostado do que viram nos 90 minutos.

A goleira Raíssa, do Grêmio, teve grande atuação, principalmente no segundo tempo. Mesmo assim, não impediu a vitória rubro-negra. Em um primeiro tempo equilibrado, o Flamengo contou com Rafa Barros para abrir o placar aos 29 minutos. Ela recebeu pela direita, entrou na área e chutou forte, no contrapé de Raíssa.

O Flamengo foi melhor na etapa final e conseguiu criar chances para ampliar o placar, mas parou nas belas defesas de Raíssa. O gol que sacramentou a vitória saiu aos 22 minutos. Rafa Barros recebeu lançamento rasteiro, entrou na área pela direita e soltou a bomba no ângulo, sem chances para Raíssa.

O Grêmio quase diminuiu aos 29 minutos. Cobrança de falta na intermediária pela direita no meio da área do Flamengo. Kaká saiu mal e a bola sobrou para Isa. Ela tentou de cobertura, e a bola só não entrou porque Karen salvou em cima da linha.