Geromel e Kannemann testam positivo para covid-19 e desfalcam Grêmio

Menos de cinco horas antes do início da partida contra a Universidad Católica, do Chile, programada para as 19h15 desta terça-feira (29), em Porto Alegre (RS) o Grêmio anunciou, por meio de mensagem publicada no Twitter, que os zagueiros Geromel e Kannemann testaram positivo para o novo coronavírus (covid-19 ) e estão fora do confronto desta noite, válido pela pela quinta rodada do Grupo E da Copa Libertadores. De acordo com o departamento médico do clube, os jogadores estão assintomáticos e já iniciaram a quarentena, que prosseguira pelos próximos 15 dias.

O Tricolor gaúcho deve levar a campo David Braz e Rodrigues, no lugar de Geromel e Kannemann na zaga. O Grêmio tem sete pontos e está na segunda colocação do Grupo E. Se vencer a Universidad Católica e o América de Cali não ganhar do Inter nesta noite, o Grêmio garante a classificação às oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência.

Para o confronto contra os chilenos, o Grêmio deve ter Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, David Braz e Bruno Cortez; Darlan, Matheus Henrique, Robinho, Pepê e Alisson; Diego Souza. O zagueiro Paulo Miranda não pode participar da partida desta noite, porque continua cumprindo suspensão de quatro jogos por envolvimento na briga do Gre-Nal de março passado, na Arena, pelo primeiro turno da fase de grupos da Libertadores.

Além de confronto de hoje (29), a dupla de defensores também ficará fora do clássico Gre-Nal, no próximo sábado (3 de outubro) pelo Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho fez 81 exames de covid-19 em atletas, comissão técnica, equipe de apoio e funcionários do CT. Com exceção dos dois zagueiros, todos os demais apresentaram resultado negativo.