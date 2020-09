Libertadores: Flamengo e Palmeiras vão para campo por vitória

Os jogos são da 5ª rodada da Libertadores | Foto: reprodução clubes

Manaus - A representatividade brasileira em campo nesta quarta-feira (30) fica na responsabilidade das chuteiras dos jogadores do Flamengo e do Palmeiras. Enfrentando o Independiente Del Valle, do Equador e Bolívar, da Bolívia, os times buscam vitórias na 5ª rodada da Libertadores.

Revanche

A amarga derrota de 5 a 0 do último dia 17 de setembro, o Flamengo busca a revanche e a vitória. O jogo acontece às 21h30 no Maracanã.

O time ocupa a segunda colocação do grupo A com nove pontos | Foto: Alexandre Vidal- Flamengo

O time treinou com foco total na última segunda-feira (28), no Ninho do Urubu. Os titulares permaneceram na academia para trabalho regenerativo. Quem atuou por menos de 45 minutos foi a campo sob o comando do auxiliar técnico Jordi Guerreiro.

O torcedor amazonense do time rubro-negro, Osman Belo, não engoliu a derrota do último jogo, mas acredita na raça e na história do Flamengo em todas as competições. Ele e o filho são torcedores de coração.

Osman acredita que é o momento do Flamengo mostrar quem é dentro de campo | Foto: Reprodução

“Eu espero muito que no jogo a gente ganhe para garantir a classificação na competição. Não me importo se for 1x0. Para mim, a vitória é o suficiente. Nosso time vai com vários desfalques. A derrota de 5x0 foi doloroso para todos, mas estou muito confiante e acredito que os jogadores entrarão em campo e dar sua vida para a vitória, independente das circunstâncias”, comentou.

Palmeiras

O verdão lidera o grupo B e joga contra o Bolívar-BOL, às 19h15, no Allianz Parque, pela primeira fase da CONMEBOL Libertadores.

“É um jogo muito importante. Voltaremos a disputar uma partida de Libertadores na nossa casa, onde estamos acostumados a jogar. Queremos encaminhar nossa classificação, esse é o nosso objetivo e faremos todo o possível para alcançar. Sabemos da dificuldade que é jogar a Libertadores, mas em casa temos que buscar a vitória e garantir a vaga na próxima fase”, disse o goleiro Weverton.

O time treinou para jogo desta quarta-feira (30) | Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Com a vitória, o time já garante a vaga nas oitavas de final. O treino que antecedeu a partida contou com atividades técnicas e trocas de passes rápidos para exercer pressão na marcação. Finalizações com dois toques também foram treinadas.

O Palmeiras ostenta campanha invicta nesta fase de grupos com quatro jogos, três vitórias e um empate. Além do time de Luxemburgo, apenas o Nacional-URU (quatro vitórias em quatro jogos) e a dupla Santos e Boca Juniors-ARG (ambos com três vitórias e um empate) estão invictos nesta fase do torneio.

O torcedor do time e propagandista, Felipe Morais, explicou que a expectativa para o jogo é grande, porém avalia de forma crítica as últimas atuações em campo.

Pai e filho esperam pela vitória do time do coração | Foto: Reprodução

“A gente espera tudo nesse jogo. Se o Palmeiras jogar com um pouco de organização tática, que é o que falta, o time ganha tranquilamente. O Bolívar não teve chance na altitude, a principal arma deles, o Palmeiras soube ganhar. Os últimos jogos com o Luxemburgo têm deixado a desejar com relação às vitórias. O time tem dificuldade de ganhar. Tem o sistema defensivo bom, mas na hora de finalizar não está conseguindo. Isso pode prejudicar. A obrigação é vencer e não empatar”, avaliou o torcedor.

