Batuta, ex-jogador do Flamengo, Corinthians e Vasco morre aos 80 anos

Batuta jogou ao lado de Pelé e outras craques do futebol brasileiro | Foto: Marcelo Tabach / Museu da Pelada

Rio de Janeiro - Morreu na noite desta terça-feira (29) no Rio de Janeiro, o ex-atacante Walter Machado de Assis, conhecido como “Batuta”, aos 80 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas o ex-jogador estava internado há dez dias com Covid-19.

O atleta marcou sua estrela nos gramados nos anos de 1960 e 1970. Ele disputou a copa do mundo em 1966 e foi artilheiro de dois importantes clubes do Brasil: Corinthians e Flamengo.

Ele ganhou o apelido de Batuta do radialista Jorge Cury por ser um jogador extremamente inteligente e com espírito de liderança: associação feita ao instrumento usado pelos maestros para reger a orquestra.

Batuta também foi campeão paulista com o Santos ao lado de Pelé, o rei do futebol. Ele se aposentou no futebol venezuelano.



O Clube de Regatas do Flamengo lamentou profundamente o falecimento do grande ídolo Silva Batuta. No site há uma singela homenagem e o histórico do atleta que também fez história no time.

Curiosidades sobre o ídolo

Batuta foi convocado para a Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, onde disputou um jogo: contra Portugal. Na época, Silva era jogador do Flamengo.

Ele fez gols decisivos em 6 dos 14 jogos do Estadual de 1965, conquistado pelo Flamengo e também chegou a ser artilheiro nos anos de 1965 (20 gols, junto de Fefeu), 1966 (28 gols) e 1968 (20). Walter jogou no Barcelona por 6 meses.

Graduado em direito, depois de abandonar os gramados, Silva preferiu não levar a carreira de advogado adiante. Invés disso, voltou à Gávea, onde trabalhou até os últimos dias de vida.

Leia mais:

Libertadores: Flamengo e Palmeiras vão a campo por vitórias