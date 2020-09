Richard Ríos renova contrato com o Flamengo por mais um ano

Ele é o primeiro jogador estrangeiro do clube campeão pela base e pelo profissional | Foto: Divulgação Flamengo

O meia colombiano Richard Ríos renovou, nesta terça-feira (29), o seu contrato com o Flamengo até dezembro de 2021. O vínculo anterior terminava no final desse ano.

Richard tem 20 anos e chegou ao Flamengo no ano passado. Ele fazia parte da seleção de Futsal da Colômbia, mas logo se adaptou ao campo e ao Mais Querido.

“Estou muito feliz em renovar o contrato com o Flamengo. Espero dar muitas alegrias para a Nação”, disse o jogador.

Como profissional, Richard Ríos disputou três jogos com o Manto, todos neste ano. O último deles foi o empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no domingo. Ele entrou no segundo tempo.

Richard fez parte da campanha do título carioca de 2020. Pelo Sub-20, ele conquistou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro, o Torneio OPG e a Supercopa. Todos em 2019.

Ele é o primeiro jogador estrangeiro do clube campeão pela base e pelo profissional.

*Com informações da assessoria

