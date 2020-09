Bragantino (PA) domina Fast (AM) e vence a segunda pela Série D

O Bragantino (PA) chegou à segunda vitória pelo Grupo 1 da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (30), o Tubarão do Caeté superou o Fast Club (AM) por 3 a 1 no Estádio Olímpico São Benedito, o Diogão, na cidade de Bragança (PA). A partida teve transmissão ao vivo da TV Brasil e valeu pela terceira rodada da primeira fase. O resultado levou o Braga a sete pontos, na ponta da chave, com três pontos de vantagem sobre o Rolo Compressor, que sofreu a primeira derrota na competição.

Com a temperatura na casa dos 30ºC, as equipes apresentaram pouca intensidade nos primeiros 30 minutos, quando o jogo foi paralisado para hidratação dos atletas. Com a bola rolando novamente, o Bragantino foi superior. Aos 34, o meia Túlio - que atuou nesta quarta como lateral - cruzou pela direita, o atacante Canga chutou quase da marca do pênalti e Gustavo espalmou para a trave. Já aos 42, não deu para o goleiro. Em novo ataque pela direita, o meia Edicleber levantou e o volante Paulo de Tárcio, livre, escorou para as redes.

Na etapa final, o calor diminuiu e os times apresentaram mais volume ofensivo, mas pecando muito no posicionamento defensivo. Aos nove minutos, o meia Dadá aproveitou cruzamento pela direita, e a falha da marcação bragantina, para empatar. Mas, no lance seguinte, o atacante Fidélis avançou pela esquerda e rolou para Edicleber, livre, recolocar o time paraense à frente. Aos 29, o atacante Mauro Ajuruteua foi lançado pela esquerda, escapou da marcação de dois zagueiros e definiu o placar.

As equipes voltam a campo pela Série D neste domingo (4). O Bragantino visita o Ji-Paraná (RO) às 16h (horário de Brasília), enquanto o Fast recebe o Independente (PA) na Arena da Amazônia às 19h.

Duelo carioca

Em outro duelo iniciado às 15h (horário de Brasília) desta quarta-feira, o Bangu superou a Portuguesa (RJ) por 2 a 0. A partida no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, foi válida pela terceira rodada do Grupo 7.

O atacante Lessa inaugurou o placar aos 16 minutos do primeiro tempo, aproveitando um bate-rebate na área após uma cobrança de falta. O time alvirrubro ampliou aos 13 da etapa final, com o também atacante Caio César, no rebote de uma cabeçada que parou na trave.