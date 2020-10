Tricolor paulista enfrentará o Fortaleza nas oitavas da Copa do Brasil

As datas previstas para as partidas das oitavas de final são 28 de outubro e 04 de novembro sem horários divulgados | Foto: Rubens Chiri

O Fortaleza será o adversário do São Paulo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Tricolor conheceu o adversário na manhã desta quinta-feira (1°), após sorteio realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Também por sorteio, foi definido que o mando de campo será do adversário na primeira partida e do Tricolor no jogo decisivo. As datas previstas para as partidas das oitavas de final são 28 de outubro e 04 de novembro, mas os horários ainda não foram divulgados.

Oito clubes foram incorporados à disputa da Copa do Brasil a partir desta fase: os times classificados para a Libertadores 2020, os cinco times classificados das fases anteriores da competição, e os campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde de 2019).

Confrontos:

- São Paulo x Fortaleza

- Palmeiras x Red Bull Bragantino

- Atlético-GO x Internacional

- Flamengo x Athletico-PR

- Santos x Ceará

- Juventude x Grêmio

- Corinthians x América-MG

- Botafogo x Cuiabá

