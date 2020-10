Duelo de gigantes: Cristiano Ronaldo e Messi se enfrentam na Champions

O sorteio dos duelos dos clubes aconteceu hoje (1°) | Foto: Reprodução

Os craques mundiais Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentarão, pela primeira vez na história na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Barcelona foi sorteado no Grupo G da cabeça de chave Juventus durante a cerimônia nesta quinta-feira (1°), em Genebra, na Suíça. Ainda não há datas definidas para os confrontos.

Os únicos duelos entre os grandes do futebol só aconteceram em fases de mata-mata do torneio. Na Champions, são duas vitórias para o argentino, dois empates e uma vitória para o português. No geral, contabilizando clubes e seleções, os dois se enfrentaram 35 vezes, com 16 vitórias de Messi, nove empates e 10 vitórias de Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi já foi escolhido como o melhor do mundo, com a bola de ouro, por seis vezes. Cristiano Ronaldo ganhou o título quatro vezes. Como artilheiro da Champions League, CR7 é quem mais possui vitórias com sete prêmios e Messi foi eleito cinco vezes.

Confira os grupos sorteados:

Grupo A

Bayern (Alemanha)

Atlético de Madrid (Espanha)

RB Salzburg (Áustria)

Lokomotiv Moscou (Rússia)

Grupo B

Real Madrid (Espanha)

Shakhtar (Ucrânia)

Inter de Milão (Itália)

Borussia Mönchengladbach (Alemanha)

Grupo C

Porto (Portugal)

Manchester City (Inglaterra)

Olympiacos (Grécia)

Olympique de Marselha (França)

Grupo D

Liverpool (Inglaterra)

Ajax (Holanda)

Atalanta (Itália)

Midtjylland (Dinamarca)

Grupo E

Sevilla (Espanha)

Chelsea (Inglaterra)

Krasnodar (Rússia)

Rennes (França)

Grupo F

Zenit (Rússia)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Lazio (Itália)

Club Brugge (Bélgica)

Grupo G

Juventus (Itália)

Barcelona (Espanha)

Dínamo de Kiev (Ucrânia)

Ferencváros (Hungria)

Grupo H

Paris Saint-Germain (França)

Manchester United (Inglaterra)

RB Leipzig (Alemanha)

Istanbul Basaksehir (Turquia)

