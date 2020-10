Do Chelsea, Pernille Harder, é eleita a melhor jogadora da Europa

Ela foi eleita a melhor da Europa da na temporada 2019/20 | Foto: Reprodução

A jogadora Pernille Harder, de27 anos, atacante dinamarquesa e vice-campeã da Liga dos Campeões com o Wolfsburg e atualmente no Chelsea, foi eleita a melhor jogadora da temporada europeia, em cerimônia promovida pela Uefa nesta quinta-feira (1°), em Nyon, na Suíça.

Ela é a primeira jogadora a conquistar dois troféus da temporada feminina da Uefa. Em depoimento disse estar honrada, feliz e orgulhosa.

"É um dos maiores prêmios individuais que você pode receber no futebol. Isso mostra que o trabalho duro foi recompensado. Tenho muitas pessoas a agradecer, principalmente minhas colegas do Wolfsburg. Esse é um esporte coletivo. Sem elas, eu não conseguiria esse prêmio", disse nas redes sociais orgulhosa com a conquista.



