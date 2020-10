Messi e Cristiano Ronaldo renovarão rivalidade na Liga dos Campeões

Ronaldo e Messi, os dois maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões, com 130 e 115 gols respectivamente | Foto: UEFA Pool/ Divulgação

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentarão pela primeira vez em mais de dois anos. Isto acontecerá porque seus times, respectivamente Barcelona e Juventus, foram sorteados, nesta quinta-feira (1), na mesma chave na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os dois clubes, que se encontraram na final de 2015, estão no Grupo G ao lado do Dínamo de Kiev (Ucrânia) e do Ferencvaros (Hungria), que voltou à fase de grupos depois de uma ausência de 25 anos.

Ronaldo e Messi, os dois maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões, com 130 e 115 gols respectivamente, não se enfrentam desde que o português deixou o Real Madrid e migrou para a Juventus no final da temporada 2017-2018.

A dupla só se encontrou cinco vezes na competição, a mais recente delas em 2011, quando o Barcelona derrotou o Real por 3 a 1 no placar agregado nas semifinais.

O atual campeão Bayern de Munique terá pela frente o Atlético de Madri, do técnico argentino Diego Simeone, que está no Grupo A com o Salzburg (Áustria) e o Lokomotiv Moscou (Rússia).

O sorteio, realizando em um estúdio de televisão de Genebra, produziu vários outros confrontos de alto nível.

O PSG do brasileiro Neymar duelará com o Manchester United no Grupo H, o campeão inglês Liverpool enfrenta o Ajax no Grupo D, que também conta com o Atalanta. Já o Real Madrid pega a Inter de Milão no Grupo B.