Botafogo terá Lazaroni no clássico com o Flu neste domingo (4)

Botafogo e Fluminense se enfrentam nesse domingo (4) às 11h (horário de Brasília), no estádio Nilton Santos, pela 13ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro. Do lado Alvinegro, a novidade é o novo técnico, Bruno Lazaroni, que fará sua estreia jogando em casa, no Engenhão.

Antes auxiliar permanente da equipe, Lazaroni foi anunciado como novo treinador, por meio de nota oficial, poucas horas depois de o Botafogo anunciar a demissão do Paulo Autuori. O novo treinador chega ao Alvinegro em momento complicado para os botafoguenses: o time está na zona de rebaixamento, em penúltimo lugar.

Em 12 jogos, empatou oito vezes, perdeu três e só tem uma vitória: derrotou há mais de um mês o Atlético Mineiro por 2 a 1.

Como se não bastasse, Lazaroni terá de contornar desfalques importantes para o jogo, como o do meia Bruno Nazário, que lesionou o ligamento do tornozelo esquerdo e não tem previsão de retorno.

Outra ausência será a do lateral-direito Barrandeguy, expulso no confronto contra o Bahia, no meio desta semana. Ele levou cartão amarelo e não jogará duas partidas. O japonês Keisuke Honda também se recupera de uma lesão na coxa, e não joga desde o último dia 23, quando atuou no duelo contra o Vasco pela Copa do Brasil.

O Fluminense ainda não perdeu para o Botafogo na temporada 2020. E com uma vitória poderá chegar aos 20 pontos e subir para a terceira posição na tabela. O técnico Odair Hellmann terá os retornos de Yuri e Digão, recuperados de lesão. Mas a lista de ausências é extensa.

