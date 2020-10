Manaus FC enfrenta o Imperatriz (MA) neste sábado na Arena da Amazônia

As equipes buscam vitórias em jogos do primeiro turno | Foto: Ismael Monteiro/MFC

Manaus - Neste sábado (3) às 16h na Arena da Amazônia, o Manaus FC enfrenta o Imperatriz (MA). Após a perder para o time de fora em julho de 2019, com o estádio da Colina lotado, o Gavião do Norte tem a nova oportunidade de reeditar a frustrante derrota.

Manaus e Imperatriz vivem situações diferentes na terceira divisão. O Gavião está na sétima posição com oito pontos conquistados no primeiro turno, enquanto o Imperatriz está na lanterna do grupo A com apenas um ponto na competição.

O momento não é nada favorável para o time maranhense, mas o Gavião também vem de um revés diante do Clube do Remo e precisa vencer para almejar uma posição melhor na tabela. Por todo este cenário, o técnico Luizinho Lopes pede concentração máxima.

“Espero que possamos chegar concentrados para esta partida. Não podemos entrar em desespero. Temos de ter sabedoria para vencer essa partida”, disse o treinador, que lembrou da invencibilidade do esmeraldino na Arena da Amazônia.

“Estudei muito o Manaus antes de vir para cá, muitas vezes a Arena da Amazônia lotada, uma atmosfera muito positiva que joga em favor do clube. Infelizmente não podemos contar com a torcida, mas vamos em busca de manter essa invencibilidade”, disse o treinador. O time manauara não perde há mais de dois anos no palco da Copa do Mundo.

O jogo contra o Imperatriz é o último da primeira fase da competição para o time amazonense, mas o Luizinho prefere deixar as projeções para o segundo turno para outro momento.

“Primeiro vamos em busca dessa tão sonhada vitória para a gente não se distanciar do G4, que é o nosso grande objetivo. Muitas equipes estão se reforçando, muitas equipes estão evoluindo durante esse processo. Espero que possamos terminar o primeiro turno da melhor maneira possível para que a gente possa projetar o segundo”, finalizou o comandante esmeraldino.

