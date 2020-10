Brasil enfrenta Venezuela no Morumbi em Eliminatórias da Copa de 2022

O Morumbi já foi palco de grandes eventos | Foto: Mauro Horita

O estádio do Morumbi foi confirmado como novo palco da partida entre Brasil e Venezuela, válido pela terceira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O confronto, que acontece no dia 13 de novembro às 21h30, estava originalmente marcado para o estádio Mané Garrincha, mas a Confederação Brasileira de Futebol alterou para a casa são-paulina levando em consideração a qualidade do gramado.

Em avaliação da Comissão Nacional de Inspeção de Estádios (CNIE), órgão da Diretoria de Competições da CBF, o gramado do Cícero Pompeu de Toledo recebeu nota 9,5. Além da excelente avaliação das condições para o jogo, a redução da malha aérea por conta da pandemia do novo coronavírus também foi considerada para a mudança de local.

Será o trigésimo duelo do selecionado no estádio. O primeiro aconteceu em 13 de abril de 1965, quando os brasileiros enfrentaram a Argentina pela Copa Roca. O resultado marcou a única derrota da seleção canarinho na casa são-paulina: 2 x 3. Tirando este revés, o retrospecto é altamente favorável, com 19 vitórias e nove empates.

O último jogo foi a vitória por 3 a 0 sobre a Bolívia na estreia da campanha vitoriosa da Copa América, em 14 de junho de 2019. O Morumbi ainda recebeu mais dois jogos na competição e viu seu gramado ser um dos mais elogiados por jogadores e treinadores.

Curiosidades sobre o estádio

O grandioso Morumbi já foi palco de grandes partidas. O público recorde é de 146.072 pessoas e a partida com mais público foi entre Corinthians e Ponte Preta. O estádio completa 60 anos em 2020.

A capacidade atual é para até 66.795 torcedores. Esse número já foi bem maior. O projeto original foi pensado para quase 150 mil pessoas. Na época em que foi criado, era o maior estádio particular do mundo.

Além de festejar as várias glórias tricolores, o Morumbi já sediou grandes momentos paulistanos, como jogos da Seleção Brasileira, a visita do Papa João Paulo II e shows de grandes artistas como Paul McCartney, U2, Queen, Madonna e Michael Jackson, entre tantos outros.

Atualmente, muito além de uma moderna instalação esportiva, o Morumbi é uma importante e lucrativa unidade de negócios do São Paulo FC. Algumas das maiores empresas do país e do mundo mantêm camarotes corporativos no estádio, que desde 2007 passou a abrigar também o Morumbi Concept Hall, espaço de compras e lazer situado no anel térreo.

O estádio recebe o nome de Cícero Pompeu de Toledo que foi um dos maiores presidentes da história do São Paulo FC e grande entusiasta da construção do estádio são-paulino. Sua morte - ainda durante as obras do Gigante Tricolor - não lhe roubou o reconhecimento, e o estádio foi batizado em sua homenagem.

