Com 4 pontos de diferença, Flamengo enfrenta Atlhetico-PR no Maracanã

Após a revanche em cima do Independence Dell Valle, na última quarta-feira (30), o Flamengo volta a focar no Brasileiro e enfrenta o Atlhetico-PR. às 16h no Maracanã. Enquanto um vem de vitória com goleada e não tem elenco garantido por conta de teste positivos de Coronavírus e lesões, o outro time busca poupar jogadores após temporada intensa.



No Flamengo, todo o elenco está passando por novos testes de Covid-19, portanto, o time titular ainda não está definido. Eles treinam no sábado e ficam à disposição para o duelo do domingo. Entre eles estão: Gustavo Henrique, Arão, Everton Ribeiro, Renê, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gabriel Batista, Pepê, Gomes e Thuler.

Quem não joga neste domingo são Gabigol, Pedro Rocha e João Lucas que se recuperam de lesão e Diego Alves ainda é dúvida por conta de um problema no ombro. O técnico, Domènec Torrent, depois de testar positivo e cumprir os dias de quarentena está apto para retomar o trabalho à beira do campo.

Na sexta-feira (2), o elenco rubro-negro realizou o trabalho técnico e tático visando a partida no Maracanã. Sob forte calor, o auxiliar técnico Jordi Guerrero comandou as atividades no campo do Centro de Treinamento.

O time também treinou na manhã de sábado (3), no Ninho do Urubu, onde realizou a última atividade antes do confronto diante do time paranaense. Atualmente, o Rubro-Negro é o sexto colocado da competição.

Atlhetico poupa jogadores

Os jogadores do time paranaense devem ser poupados para a partida por conta da grande maratona de jogos a cada três e quatro dias, após a retomada do futebol.

O lateral-direito Jonathan e o volante Wellington podem ganhar um descanso, pois cada um jogou cinco jogos seguidos sem substituição. O único desfalque será por conta de três cartões amarelos do zagueiro Thiago Heleno.

Outro a ser poupado é o zagueiro Pedro Henrique que sofreu lesão na cabeça e desmaiou em campo na partida contra o Jorge Wilstermann. Ele segue a mesma sequência de cinco jogos e pode ser poupado para a partida contra o Mengão.

Rivalidade

Os clubes já se enfrentaram esse ano pela Super Copa Brasil 20. O Flamengo derrotou o rival por 3 a 0. Em 2019, os clubes entraram em campo quatro vezes pelo Brasileirão e Copa do Brasil. A maioria das vitórias são do time Rubro Negro.

Quatro pontos é a diferença entre os dois clubes, se o Athletico-PR, mesmo poupando jogadores vencer, se aproxima do time rival. Porém, a rodada está cheia de surpresas, pois acima da tabela estão times importantes como o Internacional que está em segundo e joga contra o Grêmio; o São Paulo que aparece em terceiro e joga contra o Coritiba e Palmeiras, no G4 que enfrenta o Ceará, na décima segunda colocação.

