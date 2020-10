Manaus FC contrata meia-atacante da Série A2 do Paulistão

Daniel Costa tem passagens por equipes como Criciúma, CSA, América de Natal, Treze, Santa Cruz, entre outros. | Foto: Divulgação/ManausFC

Manaus - O meia-atacante Daniel Costa, de 32 anos, é o novo reforço do Manaus Futebol Clube (FC) para o returno do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogador estava atuando no XV de Piracicaba, na Série A2 do Paulistão e desembarca na capital amazonense nesta segunda-feira (5). O atleta tem passagens por equipes como Criciúma, CSA, América de Natal, Treze, Santa Cruz, entre outros.

O presidente do Manaus FC, Luis Mitoso, comemorou a contratação do meia. “O Gavião do Norte contratou o melhor jogador da Série A-2 Paulista. Foi uma negociação longa, mas o desfecho foi positivo. É um jogador muito inteligente, de muita qualidade e que com certeza vai fazer a diferença neste segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série C, juntamente com o elenco que temos”, disse o dirigente.

Ao fazer o anúncio do reforço, Mitoso reafirmou os planos do esmeraldino para a temporada. “A vinda do Daniel serve para mostrar que não estamos na Série C a passeio. Estamos aqui para lutar pelo acesso. O MANAUSFC não vai ‘lutar para não cair’, como alguns gostam de dizer. Nós vamos brigar para subir, isso sim!”, disse o presidente do clube após a vitória diante do Imperatriz (MA), neste sábado (3), na Arena da Amazônia.

O meia falou sobre como foram as negociações com o Gavião do Norte. “Tivemos uma negociação um pouco longa. Tinha algumas outras possibilidades até mesmo Série B, mas o Ângelo (Márcio, gerente de futebol do Manaus) e o professor Luizinho Lopes, com quem já trabalhei, falaram muito bem do clube e do projeto e acabei aceitando esse desafio. Com o elenco que tem aí, temos condições de brigar pelos nossos objetivos”, disse o jogador, que se definiu com um meia clássico. “Sou um meia das antigas, que pensa o jogo, mas que tenho como maior característica a bola parada”, diz.

Daniel mandou um recado para a torcida do Gavião do Norte. “Fala torcedor esmeraldino! Estou muito feliz com esse novo desafio, com essa nova oportunidade e espero juntamente com meus companheiros e comissão, a gente conquistar os objetivos do clube. Mesmo vocês não estando presentes no estádio, a gente conta com o apoio e a força de vocês. Um grande abraço”, disse o jogador.

*Com informações da assessoria.





Leia mais:



Com 4 pontos de diferença, Flamengo enfrenta Atlhetico-PR no Maracanã

Manaus FC contrata o atacante Jackie Chan