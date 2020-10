FlaBasquete conquista o título carioca pela 46ª vez na história

O jogo aconteceu neste domingo (4) | Foto: Divulgação

Neste domingo (4), o FlaBasquete venceu o Tijuca, no Maracanãzinho, por 104 a 40, e conquistou o pentadecacampeonato carioca consecutivo. O craque Olivinha, que anotou 17 pontos na partida, garantiu seu décimo título na competição. No total, já são 46 canecos para o Mengão no Estadual. Hettsheimeir foi o cestinha, com 18 pontos.

O jogo

Olivinha abriu o marcador com uma bandeja. Marquinhos logo acertou uma cesta de três, seguido por dois pontos de Rafael Mineiro, e o Flamengo abriu 7 a 0 no placar. Olivinha e Mineiro marcaram novamente, assim como Marquinhos, que emplacou mais duas cestas de três. O Deus da Raça fez outras três, somando seis pontos, e o FlaBasquete abriu impressionantes 23 a 0. Hettsheimeir marcou, assim como Leo Demetrio, e Yago, de três, fechou a parcial em 35 a 1.

O Gigante Hett abriu o segundo quarto com 3 pontos e o Monstrinho Yago conseguiu mais dois. Marquinhos marcou de três e o placar mostrou 40 pontos de vantagem para o Mais Querido (43x3). Rafael Mineiro converteu a última cesta do período e o Mengão foi para o intervalo com 64 a 12 no placar.

No retorno, a vantagem se manteve ao longo de todo o terceiro quarto. Com uma cesta de Hettsheimeir, o Orgulho da Nação fez 78 pontos, contra 26 do Tijuca. A parcial foi encerrada em 83 a 26 para o Flamengo. Faltavam dez minutos para o título e o Mengão voltou com tudo para o último período. Bastou administrar o placar e o Mais Querido confirmou o pentadecacampeonato estadual consecutivo.

Agora, as atenções se voltam para a Retomada das Américas. No dia 30 de outubro, o FlaBasquete encara a final da Champions League, que, devido à pandemia da Covid-19, será disputada em partida única na Antel Arena, em Montevidéu, no Uruguai.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Manaus-FC contrata meia-atacante da série A2 do paulistão