Manaus FC sorteará Fiat Mobi para manter contas em dia

Manaus – O Manaus FC vai sortear um automóvel Fiat Mobi, por meio de rifa, no dia 19 de dezembro deste ano. O carro está em exibição no Sumaúma Park Shopping, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O valor da rifa é de R$ 10.

O automóvel foi o prêmio que o Gavião do Norte recebeu pelo vice-campeonato da Série D, de 2019. O presidente do MANAUSFC, Luis Mitoso falou sobre como a importância da rifa, para manter as contas do esmeraldino em dia.

“Sem recursos de bilheteria devido toda essa situação causada pela pandemia do novo Coronavírus, o clube precisa se reinventar em busca de recursos. Com isso tivemos a ideia de fazer uma rifa desse carro, que foi um prêmio que o clube ganhou da CBF. O veículo vai ficar em exposição no Sumaúma Park Shopping para que o público frequentador possa apreciar o carro e adquirir a rifa”, explicou o dirigente.

Para o torcedor e simpatizante que deseja comprar a rifa, basta ir até a loja oficial do Manaus FC, localizada no Da Vince Center, rua Salvador, 441, bairro Adrianópolis; no "Rei do Insulfilm", localizado na avenida Visconde de Porto Alegre, na Praça 14 de Janeiro; na loja "Os Barés", no Manauara Shopping e no Sumaúma Park Shopping.

Se você quiser comprar online, basta clicar aqui.

