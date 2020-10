Convocados para Eliminatórias da Copa 2022 se apresentam para jogo

A preparação para o jogo de quarta-feira iniciou nesta segunda (5) | Foto: Lucas Figueiredo- CBF

A Granja Comary, localizada na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro, já recebe 13 dos 23 convocados pelo técnico Tite para os primeiros jogos da Seleção nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

Neymar chegou ao local neste domingo em seu helicóptero particular. Junto dele, se apresentaram Richarlison, os goleiros Weverton, Ederson e Santos; o meia Everton Ribeiro, o atacante Éverton Cebolinha, o lateral direito Gabriel Menino, os zagueiros Felipe, Thiago Silva, Rodrigo Caio e Marquinhos.

Tite só terá todo o grupo à disposição nesta terça-feira (6), mas o técnico começou os trabalhos na segunda-feira (5). Depois da atividade de quarta (7), o grupo embarca para São Paulo. Na véspera do jogo contra a Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo, na sexta-feira (9), o treino será no local da partida.

A equipe só fica completa nesta terça-feira (6) | Foto: Lucas Figueiredo- CBF

Veja os 23 jogadores convocados por Tite para a Seleção:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Santos (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Porto) e Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Felipe (Atlético de Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Lyon), Douglas Luiz (Aston Villa), Philippe Coutinho (Barcelona) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Everton (Benfica), Matheus Cunha (Hertha Berlin), Neymar (Paris Saint-Germain), Roberto Firmino (Liverpool), Rodrygo (Real Madrid) e Richarlison (Everton)

O Brasil encara o Peru na terça-feira (13), em Lima.

Reforços

O lateral Riquelme e o atacante Figueiredo, do Vasco da Gama, farão parte dos treinos. Os jovens chegaram nesta segunda-feira e participam das atividades no CT da Seleção. Os dois jogadores foram chamados para completar os treinamentos. Ambos fizeram parte das categorias de base da Amarelinha e incorporam as atividades da equipe principal pela primeira vez.

