Marca de adesivos é a mais nova patrocinadora do Santos FC

O patrocínio segue até dezembro de 2021 | Foto: Divulgação Santos

A marca de adesivos Tekbond, passa a estampar sua marca no esterno do uniforme santista. A marca atua no mercado desde 2022 e o patrocínio com o clube será até 31 de dezembro de 2021.

“Damos boas-vindas à Tekbond e ao Grupo Saint-Gobain. A vocação do Santos FC é ter parcerias com grandes marcas e esperamos que com o resgate da credibilidade e do clima de união do Clube possamos ser ainda mais atraentes e confiáveis para o mercado”, comemora o presidente Orlando Rollo.

Para Eduardo Mano, diretor de marketing da Tekbond, a parceria com o Santos FC eleva definitivamente o patamar da empresa e a percepção de valor da marca por parte do público.

“Para a Tekbond, estampar nossa marca próximo ao escudo do Santos, um dos símbolos mais reconhecidos no mundo do futebol, é motivo de grande orgulho. De Pelé a Neymar, o Santos tem tradição em revelar os melhores. Estamos certos de que nossa marca na camisa do Peixe, num lugar bem pertinho do coração de cada torcedor, vai fazer com que o Santos eleve ainda mais o nome Tekbond para o mundo, assim como fez com tantos craques. Uma parceria que já nasce colada no sucesso”.

Além do uniforme, a Tekbond estará presente nas redes sociais do Clube, ações de hospitalidade na Vila Belmiro, nos uniformes de treinos e viagens, placas publicitárias no CT Rei Pelé e backdrop de entrevistas.

“Cada marca que passa a investir em nossa plataforma é sempre um motivo de orgulho e responsabilidade. Tekbond é o nono patrocinador a investir na categoria profissional santista e se junta à Philco, Kicaldo, Casa de Apostas, Foxlux, Oceano B2B, Unicesumar, Kodilar e Orthopride. Convidamos a nação santista a prestigiar nosso novo parceiro, conhecer e consumir seus produtos”, complementa Marcelo Frazão, executivo de Marketing e Comunicação do Santos FC.

*Com informações da assessoria

