PSG apresenta novo uniforme para temporada 2020/21

A camisa já pode se encomendada no site do time | Foto: Divulgação PSG

O Paris Saint-Germain que comemora 50 anos em 2020, apresentou nesta terça-feira (6) o seu terceiro uniforme para a temporada 2020/21 em parceria com a marca Jordan. No novo uniforme, a cor predominante é o vinho, dourado nos emblemas e detalhes em branco e preto nas mangas.

De acordo com o site oficial do PSG, as escolhas de cores fortes trazem os valores dos anos 90, com as atuações do basquete e futebol em Nova York, Londres, Milão e Paris. O modelo traz inspiração do Air Jordan VII, com a inauguração feita pelo astro das quadras Michael Jordan em 1992.

Quem quiser a camisa, já pode encomendar pelo custo inicial de 90 euros (cerca de R$ 591) para homens e mulheres.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Marca de adesivos é a mais nova patrocinadora do Santos FC