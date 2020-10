Corinthians com outubro de jogos importantes e torcida faz cobranças

O time precisa de concentração para esta fase importante dos campeonatos | Foto: Rodrigo Coca- Agência Corinthians

O futebol alvinegro terá desafios importantes no mês de outubro. Pelo Brasileirão 2020, o clube entrará em campo sete vezes, sendo clássicos brasileiros, como Flamengo e Internacional, e até estadual, no confronto contra o Santos. Atualmente, a torcida não aparenta estar contente com o time e cobra mudanças. O jogo desta quarta-feira (7) é o clássico contra o Santos, na Neo Química Arena, às 19h.

A novidade fica por conta da Copa do Brasil, o Timão enfrentará o América- MG nas oitavas de final, fase da qual entram na competição os clubes que estão, ou estavam, na Libertadores da América e os campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde.

No Brasileirão, o primeiro confronto de outubro já aconteceu diante do Red Bull Bragantino, fora de casa. O timão empatou em 0 a 0.

Ainda em outubro, o Corinthians medirá forças com Ceará. Atlético Paranaense e Vasco como visitante, e Flamengo e Internacional atuando em casa.

O torcedor amazonense do Coringão, Andres Pascal, conta que espera mais do time nos próximos jogos decisivos.

O torcedor amazonense avalia o grupo nesta temporada | Foto: Reprodução

“O Corinthians vive uma situação muito estranha, quando a gente compara com os últimos anos recheados de títulos expressivos. A desorganização política e econômica afetou diretamente o time, que, mesmo com jogadores razoáveis, não consegue um bom desempenho em campo. É péssimo na defesa e uma tragédia no ataque. Espero que a chegada de um novo técnico amenize as coisas e a gente possa salvar esse fim de campeonato e que as eleições de dezembro mostrem um novo norte para o time”, disse o torcedor descontente com a atual condição do time.

Andres, como torcedor apaixonado que é, sabe bem que os anos de 2011, 2012, 2013, 2015 e 2017 foram temporadas de vitórias e títulos para o timão. “Eu preferia fazer a análise do meu time nesses anos", confessou.

Treinos

Na tarde desta segunda-feira (5), o Corinthians se reapresentou, no CT Dr. Joaquim Grava, e iniciou a preparação para o clássico desta quarta.

A atividade do dia começou com um aquecimento intenso conduzido pelo preparador físico Anselmo Sbragia. Depois, os atletas foram para um trabalho técnico-tático com o técnico interino Dyego Coelho.

Na primeira parte, o treinador corinthiano organizou um treino de ajuste posicional com os atletas. Depois, fez um trabalho específico de compactação da equipe.

