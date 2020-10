Flamengo e Sport se enfrentam no Maracanã nesta quarta-feira (7)

Os times entram em campo após vitórias | Foto: Reprodução

O Clube de Regatas do Flamengo encara a partida da 14ª rodada do Brasileirão contra o Sport Clube do Recife nesta quarta-feira (7), às 19h15 no Maracanã. Os times se enfrentam em um verdadeiro duelo Rubro-Negro, no Rio de Janeiro.

O técnico Domènec Torrent e o auxiliar Jordi Gris comandaram um trabalho tático no campo do CT. Flamengo e Sport já se enfrentaram 38 vezes na história do Campeonato Brasileiro, com boa vantagem para o Rubro-Negro carioca. Ao todo foram 19 vitórias do Flamengo, oito empates e 11derrotas. Em 2018, no último confronto entre as duas equipes, o Fla levou a melhor e venceu por 1 a 0, na Ilha do Retiro, pelo Brasileiro.

Antes do treino, o lateral-esquerdo Ramon renovou seu contrato com o Mais Querido até o final de 2025.

No Flamengo, é possível que os seguintes jogadores entrem em campo: Pedro e Vitinho (Lincoln); Gerson e Diego; Matheuzinho, Gabriel Noga, Natan e Filipe Luis; Hugo (Diego Alves); Willian Arão (Thiago Maia) e Bruno Henrique.

O time está na quinta posição com 20 anos e Flamengo enfrentará um time com muita liberdade para finalizações. Entre os destaques estão Thiago Neves, Marcão e Luan Polli. O Leão vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Bahia.

O time estava em penúltima colocação e passou a ser um dos times sem resultados negativos nos últimos jogos.

Na possível escalação do Sport teremos: Marcão Silva; Adryelson e Sander; Ricardinho; Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Hernane, Iago Maidana, Luan Polli e Patric.

O clube destacou a venda de bilheteria virtual, com ingressos a partir de R$10. Toda a renda arrecadada é destinada ao Clube. Além de apoiar o Leão e garantir o ingresso personalizado, na compra dos ingressos a partir de R$20 o torcedor poderá trocar por um ingresso físico para jogos na Ilha do Retiro, quando houver liberação de público.

