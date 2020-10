Reforço: Daniel Costa é apresentado oficialmente ao Manaus FC

O jogador é experiente e promete movimentar ainda mais o lado ofensivo do time | Foto: Ismael- Manaus FC

Manaus - O Manaus FC apresentou o meia armador Daniel Costa, de 32 anos, nesta terça-feira (6) no estádio Ismael Benigno, a Colina, na zona Oeste de Manaus. Esta é a primeira vez que o jogador vai atuar em uma equipe do Norte do Brasil.

Daniel vem do XV de Piracicaba, que disputou a Série A2 do Paulistão. Na apresentação, o atleta falou sobre a opção pelo esmeraldino. O jogador também fez um raio-x da Série C.

“Eu estou bem contente. É um desafio novo. Eu que escolhi estar aqui e estou bem motivado. Hoje pude ter o primeiro contato com grupo, que me recebeu muito bem. Espero no decorrer da semana ir me entrosando com o grupo para que a gente possa neste segundo turno conseguir as vitórias. É um campeonato muito difícil, muito pegado, de muita força. Só que esse ano, por tudo que aconteceu, acredito que a competição está muito parelha. Têm muitas equipes que quando jogam em casa, com sua torcida, fazem diferença. E como está sem público, acaba que os jogos estão muito iguais. Então está sendo muito decidido em detalhes. Acho que o que está fazendo a diferença é a concentração”, pontuou.

O novo reforço do Gavião do Norte também disse o que a torcida pode esperar dele.

A equipe treina para próximos confrontos na série C | Foto: Ismael- Manaus FC

“A torcida pode esperar muita dedicação, um cara profissional que vai lutar até o final. Um cara que não vai se esconder, não vai fugir da responsabilidade”, finalizou.

O técnico do esmeraldino, Luizinho Lopes comentou a contratação. “Daniel é um jogador que tem uma história bem vitoriosa. É um jogador que tem acessos em sequência em clubes tradicionais do Brasil. Espero que possa agregar bastante valor ao nosso grupo, que já um grupo de vitorioso”, pontuou o treinador.

O presidente do MANAUSFC, Luis Mitoso lembrou da longa negociação e revelou que Daniel Costa já estava há um tempo no radar do esmeraldino.

“Sim, foi uma longa tratativa com o Daniel, que estava há muito tempo no nosso radar. Mas chegamos a um final feliz, e o Daniel está vindo para somar conosco”, finalizou Mitoso.

