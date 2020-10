Flamengo é vice no Brasileirão após vitória em cima do Sport

O time está atrás do Atlético-MG | Foto: André Vidal - Flamengo

O Flamengo precisou de 14 minutos, no segundo tempo, para conquistar a segunda posição da tabela do Campeonato Brasileiro. A vitória desta quarta-feira (7), foi por 3 a 0 no Maracanã.



Apesar de atuar em um ritmo mais lento que o habitual, o Flamengo teve as melhores chances do primeiro tempo, mas parou no goleiro Luan Polli. Primeiro aos 27 minutos, em uma cabeçada do atacante Pedro. Depois, aos 44, em uma finalização cruzada do volante Gerson. A marcação do Sport, dobrada, dificultou o trabalho do atual campeão brasileiro.

Só que o Rubro-Negro carioca voltou acelerado para o segundo tempo. Aos cinco minutos, a troca de passes na entrada da área funcionou e Pedro, recebendo do também atacante Bruno Henrique, fez o primeiro.

Quatro minutos depois, o meia Diego cobrou escanteio e o zagueiro Gustavo Henrique, de cabeça, anotou o segundo. Por fim, aos 14, Pedro aproveitou mais uma jogada de Bruno Henrique, dominou no peito e, mesmo caindo, ampliou.

A vitória dá destaque e ânimo para o Flamengo para o clássico de sábado (10), às 17h (horário de Brasília) contra o Vasco, em São Januário.

*Via Agência Brasil

