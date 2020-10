Brasil enfrenta Bolívia com sistema ofensivo e alto nível, diz CBF

O jogo acontece pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O jogo do time canarinho contra a Bolívia, conhecida como La Verde terá um futebol ofensivo de alto nível. Essa confirmação foi feita pela comissão técnica da seleção. O jogo acontece na Arena Neo Química Arena, nesta sexta-feira (9) às 21h30 (horário de Brasília) pelas Eliminatórias da Copa do Muno FIFA Catar de 2022.

O auxiliar técnico da Seleção, Matheus Bachi ressaltou a intensidade da equipe em uma partida no treino.

"É um trabalho que a gente fez pensando no jogo, no enfrentamento contra a Bolívia. Foi uma das características nossas na Copa América, essa recuperação rápida de bola. Trabalhar o sistema ofensivo, em cima dos movimentos ofensivos e na perda ter essa reação rápida para não deixar o adversário utilizar as nossas costas. Todo dia, se cada um der o seu melhor, o companheiro vai melhorar. Quando a gente vem de um trabalho de alto nível no mundo inteiro, com certeza quem tem a ganhar é a equipe da Seleção Brasileira", descreveu.

Desde o ano de 2016 em que Tite assumiu a equipe, o Brasil tem trabalhado com o conceito de pressão e alto nível de jogo em campo.

A CBF divulgou a numeração oficial para a partida: Ederson (1), Danilo (2), Thiago Silva (3), Marquinhos (4), Casemiro (5), Renan Lodi (6), Richarlison (7), Douglas Luiz (8), Matheus Cunha (9), Neymar Jr. (10), Philippe Coutinho (11), Weverton (12), Alex Telles (13), Rodrigo Caio (14), Felipe (15), Éverton Ribeiro (16), Fabinho (17), Bruno Guimarães (18), Everton (19), Roberto Firmino (20), Rodrygo (21), Gabriel Menino (22) e Santos (23).

Estreia

Renan Lodi, de 22 anos, uma das novas caras está à disposição do técnico Tite para a partida desta sexta. O lateral do Atlético de Madrid conta que está ansiosa para a estreia e que pode ser um dos protagonistas de vitórias do time.

"Se meu nome estiver entre os 11, vai ser marcante na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui nesse ambiente. Agora é me preparar ao máximo possível, as Eliminatórias são uma competição muito boa, muito difícil, com equipes de grande qualidade. Claro que tem muita ansiedade, pode ser meu primeiro jogo oficial na Seleção Brasileira. É como se fosse meu primeiro jogo na vida. É uma sensação muito grande, uma expectativa muito alta", admitiu.

Arena Neo Química

Esta será a quarta vez que a equipe principal da Seleção atua no estádio. O primeiro jogo do Brasil na Neo Química Arena foi a vitória sobre a Croácia por 3 a 1, no dia 12 de junho de 2014. A partida marcou a abertura da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. Com gols de Neymar (2) e Oscar, a Amarelinha conquistou o resultado de virada.

O atual camisa 10 da Seleção Brasileira, inclusive, foi o autor do primeiro gol da Seleção na Neo Química Arena. Depois desta partida, o Brasil ainda venceu mais duas vezes no estádio. Nas Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA Rússia 2018, em março de 2017, a Seleção superou o Paraguaio por 3 a 0, com gols de Philippe Coutinho, Neymar e Marcelo.

