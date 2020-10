Após derrotas, Ramon Menezes se despede do comando do Vasco

Vasco busca novo técnico após demissão de Ramon Menezes | Foto: Carlos Gregório Jr/VASCO





Após derrota para o Bahia por 3 a 0 na noite de quarta-feira (7), o Gigante da Colina acumulou sua terceira derrota nos últimos cinco jogos, com isso o técnico Ramon Menezes deixa o comando do time.



Apesar do esforço de seus jogadores para buscar o gol, não foi possível furar a defesa do Bahia. Nos primeiros minutos da etapa inicial, o Vasco ameaçou e teve algumas oportunidades para abrir o placar, mas aos 9 minutos o Bahia saiu na frente.

O ataque cruz maltino continuou dando investidas no campo de ataque, porém o goleiro Douglas Friedrich afastava o perigo. Mesmo com a insistência do time, o Vasco não conseguiu reverter o placar que foi consolidado, amargando um 3x0 ao fim do jogo.

Com um começo muito acima da média no campeonato brasileiro, Ramon Menezes parecia conseguir encaixar bem a peças que o time vascaíno oferecia, mas a partir da décima primeira rodada o time teve uma queda de rendimento e, seu principal goleador Germán Cano já não marca à seis jogos.

Com a derrota, a diretoria do time decidiu tirar o técnico do cargo, o clube se pronunciou por meio de nota oficial.

“O Club de Regatas Vasco da Gama comunica que Ramon Menezes não é mais o treinador da equipe profissional. O Clube agradece os serviços prestados pelo profissional e, em breve, anunciará o seu substituto. ”

O próximo desafio é contra o Flamengo, sábado (10), o time se tornou vice líder do campeonato brasileiro ao derrotar o Sport, no Maracanã.

