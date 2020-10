Danilo Avelar do Corinthians sofre lesão e passará por cirurgia

A lesão aconteceu durante jogo contra o Santos | Foto: Rodrigo Coca- Agência Corinthians

O Departamento Médico do Sport Club Corinthians Paulista informou nesta quinta-feira (8) que o zagueiro Danilo Avelar sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, ao final da partida contra o Santos.



O atleta passará por cirurgia na próxima quarta-feira, no Hospital São Luiz, unidade Morumbi, que será feita pelo consultor médico do Clube, Joaquim Grava.

A previsão de recuperação total é estimada em até oito meses.

Danilo Avelar se machucou ao disputar uma jogada com o jovem Lucas Lourenço, do Santos, já nos acréscimos da partida. Ele deixou o campo chorando.

Sem o jogador, o Timão conta com Bruno Méndez e Gil. A diretoria do clube pediu o retorno do jogador Marllon, de 28 anos, que estava emprestado para o Cruzeiro. Os próximos dias serão de integração para o confronto deste domingo (11), contra o Ceará no Castelão, em Fortaleza.

*Com informações da assessoria

