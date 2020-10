Fred completa 300 jogos com a camisa do Fluminense

Com os 300 jogos, Fred entra para um seleto grupo que atingiram a marca pelo clube | Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC

O jogador Fred completou 300 jogos vestindo a camisa do Fluminense, no último jogo do time contra o Goiás na última partida pela 14ª rodada do Brasileirão, na última quarta-feira (7). Ele é o 31° jogador a alcançar o mesmo número de jogos pela equipe.

História do jogador

Sua primeira passagem pelo clube foi em 2009. A partir dali, o atleta se tornaria um dos maiores ídolos do fluminense no século 21. Em um período de sete anos vestindo a camisa do time, foi Bicampeão brasileiro (2010-2012), sendo o artilheiro do campeonato em 2012. Levantou a taça do campeonato carioca em 2012 e da primeira liga em 2016.

Com a boa atuação, Fred ficou na mira do técnico Luiz Felipe Scolari e foi convocado para defender a seleção brasileira na copa das confederações em 2013, com cinco gols em cinco jogos, ele terminou a competição como artilheiro. No ano seguinte foi convocado para a copa do mundo no Brasil, onde vestiu a amarelinha pela última vez.

Em 2016 o centroavante partia para defender o Cruzeiro, mas no início de 2020, Fred acertou novo contrato com o Fluminense, onde está sendo fundamental para o time se erguer no campeonato brasileiro.

Alcançando esse número de partidas, ele se junta a grandes nomes que superaram a marca de 300 jogos pelo Fluminense, nomes como: Telê Santana, Castilho e Pinheiro

O jogador tem contrato até o fim de 2022, ano do aniversário de 120 anos do clube.

