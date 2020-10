Com Neymar titular, seleção enfrenta Bolívia nas Eliminatórias

A seleção brasileira enfrenta a Bolívia nesta sexta (9) na sua estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar (2022). E para este jogo o técnico Tite poderá contar com força máxima, inclusive o atacante Neymar, que era dúvida até momentos antes do início do jogo por conta de dores na lombar.

Porém, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a escalação da seleção com a presença do camisa 10 para a partida desta sexta, às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Brasil entra em campo com: Weverton; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi; Casemiro e Douglas Luiz; Everton, Philippe Coutinho e Neymar; Roberto Firmino.

Já a Bolívia vem com: Carlos Lampe; Jesús Sagredo, Carrasco, Gabriel Valverde e José Sagredo; Arabe, Menacho, Diego Wayar, Miranda e Bustamente; Saldias.