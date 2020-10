Condenado por estupro, contratação de Robinho gera revolta nas redes

Manaus - O Santos anunciou a contratação do atacante Robinho, neste sábado (11), e causou comentários sobre a imagem do time e do jogador. Fora de campo, Robinho enfrenta problemas judiciais.

O jogador de 36 anos assinará um contrato válido até o final do Campeonato Brasileiro, ou seja, de cinco meses. O acerto prevê bônus de R$ 300 mil após dez partidas e mais R$ 300 mil depois de 15 jogos, cifra a ser paga ao fim do vínculo.

Em 2017, o ex-jogador da seleção foi condenado, na Itália, por "violência sexual em grupo" a nove anos de prisão, e em 2009, quando atuava pelo Manchester City, foi acusado de violentar uma mulher dentro de uma boate de Leeds, na Inglaterra. O atacante foi absolvido pela Justiça inglesa dessa acusação.

Ele nega ambas acusações, e a negociação com o Santos aconteceu normalmente. Apesar das reações negativas após o anúncio, o clube ainda não se manifestou a respeito.

Nas redes sociais, o assunto foi comentado, e levantou questões sobre a mensagem que o time o jogador transmitem.

No entanto, o atacante Neymar, do PSG, comemorou o retorno de Robinho ao Santos. Nos stories do Instagram, o camisa 10 do PSG republicou uma foto do experiente jogador com o anúncio oficial do clube paulista. "Meu ídolo tá de volta" e "O bom filho a casa torna" foram frases escritas por Neymar em cima da publicação.

Ele relevou os problemas judiciais que Robinho enfrenta fora dos gramados.





