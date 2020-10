'Fumaça' promete gols para jogo deste feriado (12) contra o Vila Nova

O jogador foi o primeiro a marcar pelo time na estreia na série C | Foto: Divulgação

Manaus - O atacante Rodrigo “Fumaça” marcou o seu primeiro gol pela equipe do Manaus FC, no Campeonato Brasileiro da Série C, no último jogo, dia 8 de agosto. Ele disse que espera fazer mais pelo clube e principalmente no confronto desta segunda-feira (12) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 19h.

O clube enfrentará o Vila Nova e Fumaça falou sobre o reencontro com o Tigre.

“Espero fazer tudo de novo, mas dessa vez, a gente não pode sair com empate. Fiquei muito feliz de entrar para a história do clube, por ser o primeiro jogador (do clube) a ter feito gol na Série C, e a gente vai para lá (Goiânia) com a mentalidade de que fora de casa, a gente vai ter que nos impor, como faz dentro de casa para sair com os três pontos”, assinala o atacante.

O extremo do Gavião do Norte acredita que o ataque vai crescer de produção no segundo turno.

“A gente está trabalhando certinho, com os pés no chão. A semana inteira estamos trabalhando muito, estamos dando muita ênfase à finalização e lá tenho certeza absoluta que a gente vai marcar dois ou três gols, de acordo com o nosso treinamento está mostrando aí”, finalizou o jogador.

*Com informações da assessoria

