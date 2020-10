Corinthians perde para o Ceará e entra na zona de rebaixamento

O jogo foi de 2x 1 para o Ceará | Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Corinthians voltou a perder na partida deste domingo (11). O time foi superado pelo Ceará por 2x1, pela 15ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, o time entrou na zona de rebaixamento e Vagner Mancini, de 53 anos, assume o posto de treinador do time que vive momentos difíceis no campeonato.

O time não agradou dentro de campo e perdeu a disputa, mesmo com o Ceará com um jogador a menos que foi expulso após atingir o adversário no rosto por uma disputa de bola.

O contrate de Mancini segue até 2021 e dividiu opiniões dos torcedores. "Não é o treinador dos sonhos, mas é o que temos pra hoje, e é bem melhor que as opções 'vazadas' de Felipão, Dunga e etc. Boa sorte pro Mancini pq ele vai precisar nesse Corinthians", disse um torcedor por meio das redes sociais.

Próximo jogo

Na rodada seguinte do Brasileirão, a 16ª do torneio, o Corinthians segue atuando fora de casa. Na quarta-feira (14), enfrentará o Athletico-PR. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília).

Leia mais:

Museu do futebol faz exposição para homenagear os 80 anos de Pelé