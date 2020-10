Flamengo e soberania contra o Goiás marcam disputa no Maracanã

O jogo acontece nesta terça-feira (13) | Foto: Reprodução

O Clube de Regatas do Flamengo enfrentará o Goiás nesta terça-feira (13), às 18h, no Maracanã. A disputa acontece após o jogo ter sido adiado pela 11ª rodada do Brasileirão.

Sem folga no feriado de Nossa Senhora Aparecida, os times já estão preparados para o confronto.

O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu e finalizou a preparação para a partida. O técnico Domènec Torrent comandou um treino tático no campo do CT, ao lado dos auxiliares Jordi Gris e Jordi Guerrero. O catalão retornou às atividades após ficar em quarentena por conta da Covid-19. Ele volta com a comissão técnica comandada por Domènec Torrent.

O Goiás sai de um jogo com derrota para o Atlético- MG e não informou sobre os treinos para o confronto contra o Rubro-negro.

Porém, o técnico Enderson Moreira poderá contar com o retorno do lateral Edilson, que estava suspenso. Gilberto foi vetado pelo departamento médico do clube.

A grande expectativa está no retorno do atacante Douglas Baggio, recuperado da Covid-19. O lateral-esquerdo Caju também pode entrar no time no lugar de Jefferson.

A provável escalação do Goiás tem Tadeu; Edilson, David Duarte, Fábio Sanches e Caju; Breno, Daniel Bessa e Shaylon; Douglas Baggio, Rafael Moura e Vinícius.

Flamengo e Goiás já se enfrentaram 46 vezes em Brasileiros, com vantagem rubro-negra. Ao todo foram 16 vitórias do Mengão, 21 empates e nove derrotas. O último confronto entre as duas equipes terminou empatado em 2x2, no Serra Dourada, pelo Brasileirão 2019.

