Avancini é o 1° brasileiro no topo do ranking mundial de mountain bike

O brasileiro possui grandes chances de competir na Olimpíada de Tóquio (Japão) | Foto: Reprodução

Pela primeira vez, o topo do ranking mundial do mountain bike - uma das categorias olímpicas do ciclismo - é de um brasileiro. Henrique Avancini, de 31 anos foi classificado na União Ciclística Internacional (UCI) e assumiu o primeiro lugar do cross country olímpico (XCO). Ele deixa para trás o suíço Nino Schurter, medalhista de ouro na Olimpíada Rio 2016.

A regularidade de Avancini explica a subida no ranking. De julho de 2019 para cá, ele pontuou em 24 provas, contra 18 de Schurter. Há uma semana, o atleta fluminense venceu a segunda etapa da Copa do Mundo de mountain bike, realizada em Nové Mesto (República Tcheca). No último sábado (10), em Leogang (Áustria), o brasileiro terminou o Mundial da modalidade na 10ª posição.

"Durante anos me perguntei se realmente buscar alguma coisa com tanto afinco valeria a pena. Se insistir em não querer ser só mais um me levaria à algum lugar. Quis chegar ao topo, do meu jeito, acreditando nos meus princípios. Não importa onde, qual ou quando for a corrida, eu vou largar para brigar pela vitória", celebrou o brasileiro, em postagem no Instagram.

O posicionamento no ranking é fundamental para as pretensões de Avancini de competir na Olimpíada de Tóquio (Japão), no ano que vem. O Brasil é o quarto colocado do ranking de nações na UCI, com direito a duas vagas nos Jogos, e só perderá uma delas se cair para oitavo. O país ficará fora dos Jogos apenas se ficar abaixo da 30ª posição. Avancini, portanto, está praticamente garantido nos Jogos.

*Via Agência Brasil

