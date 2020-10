De virada: Vila Nova vence Manaus FC por 2 a 1

O time tentou, mas foi superado pelo Tigre | Foto: Douglas Monteiro

Manaus – O Manaus FC perdeu de 2 a 1 para o Vila Nova no jogo deste feriado (12), no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 10ª rodada do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

O Tigre começou perdendo, mas virou e acabou ganhando o jogo. Com o resultado, o Vila chega à vice-liderança da chave com 19 pontos.

O time amazonense saiu na frente marcando aos 15 minutos do primeiro tempo. Hamilton cabeceou e mandou a bola para a rede e empolgando o Mnaus FC.

Nos acréscimos, um pênalti a favor do Vila, fez com que a partida empatasse. De virada, Rafhael Lucas entrou de carrinho na pequena área e marcou mais um para o time da casa.

Daniel Costa já havia apontado a dificuldade que o Manaus enfrentaria fora de casa. “Vai ser um jogo difícil, o Vila é o time que tem a melhor defesa entre os 20 clubes da Série C, e está há seis jogos sem sofrer gols e eles vem de uma vitória expressiva fora de casa", comentou antes da partida do feriado.

Na próxima segunda-feira (19), o Manaus FC recebe o Botafogo-PB, às 20h na Arena da Amazônia.

