Campeonato de dominó terá premiação de R$ 5 mil e TV´s em Manaus

O evento já está planejado para os próximos anos em Manaus | Foto: Reprodução da internet

Manaus -Com premiação de R$ 5 mil, televisores, celulares e medalhas, o primeiro torneio de dominó "Oswaldo Redman e Amigos" acontece no mês de outubro, em Manaus. Coordenado por Osvaldo Redman, o evento tem como objetivo reunir os amantes da modalidade, bem como incentivar outras organizações de torneios, pela cidade.

As inscrições são gratuitas, para quem deseja se inscrever, precisa se dirigir a sede da organização do evento, localizado na avenida Manicoré, no 657, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus. O torneio será em duplas, podendo participar pessoas acima dos 16 anos. Os polos que quiserem participar da edição precisam de no mínimo 10 duplas inscritas.

As etapas classificatórias serão realizadas em diversas localidades da cidade, por meio de polos que se habilitarem a sediar, nos dias 24 e 25 de Outubro. As duplas classificadas se enfrentam pela final, no dia 8 de Novembro às 10h. A final será sediada no sítio Tucumã, na AM-010 km 12, da estrada Manaus para Itacoatiara.

"A nossa expectativa é a melhor possível, visto que, diante de tantas restrições devido ao momento que passamos, nos oportuniza sair um pouco dessa pressão e dinamizar os jogos de Dominó", disse Osvaldo Redman.

Em 2021 a organização do torneio pretende seguir em busca de mais parcerias, para melhorar o evento e fazer dele uma competição forte no calendário amazonense. O evento seguirá os protocolos básicos de higiene, distanciamento e uso de máscaras.

Premiações

Os prêmios vão ser dados as duplas que chegarem até o terceiro lugar. Entre as premiações estão: quatro TVs 50 polegadas, dois celulares, medalhas, troféus e um valor de R$ 5 mil reais para a dupla campeã.

Os 100 primeiros polos inscritos ganham um jogo de dominó.

Confira o que fazer para se inscrever no torneio | Foto: Divulgação

