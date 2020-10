Argentina marca no fim e vence Bolívia de virada

Correa virou o jogo e garantiu a vitória da Argentina com um belo chute de pé esquerdo aos 34 minutos da etapa final | Foto: Divulgação





Um gol de Joaquín Correa no final da partida levou a Argentina a vencer a Bolívia, de virada nesta terça-feira (13), por 2 a 1 e manter 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 (Catar).

A Bolívia saiu na frente aos 24 minutos, quando o capitão Marcelo Moreno se aproveitou de cruzamento da esquerda e subiu livre para marcar.

No entanto, a Argentina (que havia vencido o Equador por 1 x 0 na primeira partida das Eliminatórias, na semana passada) empatou na reta final do primeiro tempo, quando um corte do defensor Jose Maria Carrasco rebateu em Lautaro Martínez e morreu na rede.

Correa virou o jogo e garantiu a vitória da Argentina com um belo chute de pé esquerdo aos 34 minutos da etapa final. O resultado é a segunda derrota da Bolívia, que já havia sofrido uma goleada de 5 a 0 para o Brasil, fora de casa, na última semana.

Os quatro melhores times das Eliminatórias Sul-Americanas, que são disputadas por dez seleções, se classificam diretamente para a Copa do Mundo de 2022, enquanto o quinto colocado joga um mata-mata contra uma equipe de outro continente em busca de uma vaga.