Neymar se torna o 2º maior artilheiro da seleção e supera Ronaldo

O jogador ficou atrás de Pelé, no número de gols pela camisa da Seleção | Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Com a vitória do Brasil sobre o Peru e marcar três gols, Neymar ultrapassou Ronaldo "Fenômeno" e chegou ao segundo lugar, atrás apenas de Pelé, na lista de artilheiros da seleção brasileira de todos os tempos. O jogo aconteceu nesta terça-feira (13), na partida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, em Lima.

Com o saldo de 64 gols, Neymar possui dois gols a mais que Ronaldo Fenômeno e 13 atrás de Pelé, que está no topo da lista com 77, de acordo com a contagem da Fifa.

O técnico da seleção brasileira, Tite, estava relutante em comparar sua estrela atual com grandes nomes do passado.

"É injusto fazer comparações", disse ele. "O que posso dizer é que o Neymar tem essa imprevisibilidade. Ele é o arco e a flecha, ele é um jogador que tanto faz como se arrisca. E ele fica cada vez melhor e mais maduro."

O jogador de 28 anos comemorou os gols segurando o número nove com as mãos no que parecia ser uma homenagem a Ronaldo, ex-atacante do Barcelona, Real Madrid e Corinthians.

Neymar, que estreou pela seleção brasileira 2010, marcou 64 gols em 103 jogos.

*Via Agência Brasil

Leia mais:

Argentina marca no fim e vence Bolívia de virada