Série D: América-RN vence terceira seguida e afunda Guarany de Sobral

Após um início cambaleante na Série D do Campeonato Brasileiro, o América-RN emplacou a terceira vitória consecutiva. Nesta quarta-feira (14), na Arena das Dunas, em Natal, o Dragão superou o Guarany de Sobral (CE) por 3 a 0 pela sexta rodada da competição, e foi a 11 pontos, mantendo a liderança do grupo 3. O Cacique do Vale, com a derrota, segue com quatro pontos, na lanterna da chave. A partida foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

O jogo

O América foi o senhor das ações no primeiro tempo, mas não transformou essa superioridade em gols. Pelo contrário, acumulou chances desperdiçadas. O goleiro Adilson, do Guarany, precisou intervir apenas uma vez, em batida do volante Guedes, de fora da área. Nas demais oportunidades, em chutes do meia Rondinelly e do atacante Augusto, ou cabeçadas do zagueiro Edimar e do atacante Wallace Pernambucano, faltou pontaria.

A pressão do time da casa só foi premiada no segundo tempo. Aos sete minutos, Rondinelly bateu escanteio, a defesa do Guarany deixou Marcelo livre e o zagueiro, de cabeça, mandou para as redes. Aos 43, Rondinelly invadiu a área pela esquerda, costurou a marcação e tocou com categoria na saída de Adilson. Ainda deu tempo para, aos 49, o lateral Renan cruzar pela esquerda e o também lateral Carlos Renato, na pequena área, antecipar-se ao goleiro e definir o placar.

As equipes voltam a jogar no próximo domingo (18). O Guarany recebe o Afogados (PE) às 15h30 (horário de Brasília), enquanto o América visita o Atlético (PB) às 16h.