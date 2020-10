Palmeiras decide: Luxemburgo não é mais técnico do time

Em vídeo, Luxa agradeceu à torcida | Foto: Cesar Greco

O Palmeiras decidiu nesta quarta-feira (14) que Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do time. O anúncio foi confirmado no site do clube após a derrota para o Coritiba. A diretoria alviverde se reuniu na Academia de Futebol e decidiu pela não permanência do treinador no cargo.

Em vídeo, Vanderley agradeceu ao clube. "Decidiram me mandar embora. Isso faz parte do futebol".

Derrotas e empates



No Brasileirão, o time perdeu também para o São Paulo por 2 a 0, no dia 10 de outubro; foi derrotado em campo pelo Botafogo no dia 7 do mesmo mês, por 2 a1. Em setembro, empatou nas partidas contra o Flamengo, Grêmio e Sport. O Palmeiras segue na sétima posição da tabela do campeonato.

Já na Libertadores, o time é líder do Grupo B, com 13 pontos. No dia 30 de setembro, venceu o Bolívar em goleada por 5 a 0.

Em nota, o Palmeiras agradeceu a Luxemburgo pelo trabalho desenvolvido em sua quinta passagem pelo clube, na qual conquistou o Campeonato Paulista de 2020.

